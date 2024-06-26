ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان "بشكل عاجل" بسبب التصعيد على الحدود مع إسرائيل

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنابينا بيربوك، الثلاثاء، من أن أي "سوء تقدير" يمكن أن يشعل حربًا شاملة بين إسرائيل وحزب الله، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في ظل ارتفاع منسوب التوتر.