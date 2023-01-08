"إضرابات" و"أرقام مفزعة".. تصاعد حاد لأزمة قطاع الرعاية الصحية ببريطانيا

أسباب الأزمة

وفي رأي الخبراء؛ فإن ثمة عدة عوامل تقف وراء تفجر أزمات قطاع الصحة البريطانية المتراكمة بهذا الشكل الخطير، ومن أبرزها زيادة الطلب على الرعاية بعد تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا، ووجود طفرة في الإنفلونزا والفيروسات الشتوية الأخرى، بعد عامين من الإغلاق، ونقص العاملين جراء الإنهاك الوبائي، وشح العمالة الأوروبية في بريطانيا عقب انسحابها من الاتحاد الأوروبي، وتداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا، التي ارتدت سلبًا على اقتصادات منطقة اليورو وعلى الاقتصاد البريطاني.