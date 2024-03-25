بعد ساعات قليلة.. ترامب مهدّد بمصادرة أملاكه وطائرته الخاصّة وحساباته المصرفية

ووفقاً للتقارير الأمريكية، سيقوم المدعي العام في نيويورك، اليوم، بمحاولة تحصيل المبلغ المطلوب أو الاستيلاء على ممتلكاته، التي تشمل سيارات وفنادق ومباني وطائرته الخاصّة وحساباته المصرفية، ما لم تمنحه محكمة الاستئناف مهلة أخيرة.