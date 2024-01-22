الاتحاد الأوروبي يبحث تحميل إسرائيل عواقب رفض "نتنياهو" إقامة دولة فلسطينية

وأضافت الصحيفة أن التهديد المقترح الذي يناقشه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل اليوم؛ يشير إلى تزايد القلق من موقف تل أبيب لدى العديد من حلفائها الغربيين، في ظل ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما يؤجج حالة عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.