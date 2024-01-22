الاتحاد الأوروبي يبحث تحميل إسرائيل عواقب رفض "نتنياهو" إقامة دولة فلسطينية

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأميركية، اليوم (الاثنين)، أن الاتحاد الأوروبي يبحث تحميل إسرائيل العواقب إذا استمر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في معارضته لإقامة دولة فلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن التهديد المقترح الذي يناقشه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل اليوم؛ يشير إلى تزايد القلق من موقف تل أبيب لدى العديد من حلفائها الغربيين، في ظل ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما يؤجج حالة عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن معاقبة إسرائيل تندرج في إطار تكثيف الاتحاد ضغوطه لدفع الجهود نحو سلام طويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.