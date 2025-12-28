وقف إطلاق النار فور التوقيع.. "رويترز": النص الكامل لمقترح السلام ذو الـ20 بندًا الذي سيناقشه زيلينسكي مع ترامب

1-سيتم إعادة تأكيد سيادة أوكرانيا.

2- ينص هذا البند على اتفاقية عدم اعتداء كاملة لا تقبل الجدل بين روسيا وأوكرانيا. ويحدد أنه من أجل استدامة السلام على المدى الطويل، سيتم إنشاء آلية مراقبة للإشراف على خط التماس من خلال مراقبة فضائية غير مأهولة، لضمان الإبلاغ المبكر عن أي انتهاكات، وحل النزاعات.

3-ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية.

4- ستحافظ أوكرانيا على قواتها المسلحة بقوتها الحالية البالغة 800 ألف جندي. وكانت المسودة الأمريكية السابقة قد دعت أوكرانيا إلى تقليص حجم قواتها.

5-ستقدم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الأوروبية لأوكرانيا ضمانات أمنية مماثلة للمادة 5، وهي بند الدفاع المشترك في معاهدة تأسيس الناتو.

6-ستُرسّخ روسيا سياسة عدم الاعتداء على أوروبا وأوكرانيا في جميع القوانين والوثائق اللازمة للتصديق، بما في ذلك التصديق بأغلبية ساحقة في مجلس الدوما.

7-ستنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في تاريخ محدد. كما ستحصل على امتيازات قصيرة الأجل في الوصول إلى السوق الأوروبية.

8-ستحصل أوكرانيا على حزمة تنمية عالمية قوية، سيتم تحديدها في اتفاقية منفصلة بشأن الاستثمار والازدهار المستقبلي.

9-سيتم إنشاء عدة صناديق لمعالجة الانتعاش الاقتصادي، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، والقضايا الإنسانية. والهدف هو حشد ٨٠٠ مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على تحقيق كامل إمكاناتها.

10-ستُسرّع أوكرانيا عملية إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. صرّح زيلينسكي بأن موقف الولايات المتحدة هو أنه في حال منحت واشنطن أوكرانيا حق الوصول إلى التجارة الحرة، فإنها ستسعى إلى تقديم شروط مماثلة لروسيا.

11-ستؤكد أوكرانيا أنها ستبقى دولة غير نووية، وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

12-محطة زابوروجيا للطاقة النووية. صرّح زيلينسكي بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، والواقعة بالقرب من خط المواجهة في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية حاليًا. وأوضح زيلينسكي أن المقترح الأمريكي يقضي بتشغيل المحطة بشكل مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، حيث تمتلك كل دولة حصة متساوية في مشروع مشترك، ويتولى الأمريكيون الإدارة العليا. أما مقترح كييف، فيقضي بتشغيل المحطة من خلال مشروع مشترك مناصفةً بين الولايات المتحدة وأوكرانيا فقط، بحيث تحصل أوكرانيا على نصف الطاقة المنتجة، وتوزع الولايات المتحدة النصف الآخر بشكل مستقل.

13-تلتزم أوكرانيا وروسيا بتنفيذ برامج تعليمية في المدارس وعلى مستوى المجتمع لتعزيز التفاهم والتسامح تجاه الثقافات المختلفة، والقضاء على العنصرية والتعصب. وستطبق أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التسامح الديني وحماية لغات الأقليات.

14-الأراضي: قال زيلينسكي إن هذه هي النقطة الأكثر تعقيدًا، والتي لم تُحسم بعد. تريد روسيا من أوكرانيا سحب قواتها من الأراضي التي لا تزال أوكرانيا تسيطر عليها في منطقة دونيتسك الشرقية. كييف

ترغب روسيا في وقف القتال على خطوط المواجهة الحالية. وقد اقترحت واشنطن إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومنطقة اقتصادية حرة في الجزء من منطقة دونيتسك الخاضع لسيطرة كييف.

15-بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الإقليمية المستقبلية، تتعهد كل من روسيا وأوكرانيا بعدم تغيير هذه الاتفاقيات بالقوة.

16-لن تعرقل روسيا استخدام أوكرانيا لنهر دنيبرو والبحر الأسود لأغراض تجارية. وسيتم إبرام اتفاقية بحرية منفصلة واتفاقية وصول، تغطيان حرية الملاحة والنقل. وسيتم تجريد لسان كينبورن الرملي، على طول مصب نهر دنيبرو في البحر، من السلاح.

17-سيتم تشكيل لجنة إنسانية لحل القضايا العالقة:

أ. سيتم تبادل جميع أسرى الحرب المتبقين على مبدأ "الكل مقابل الكل".

ب. سيتم إعادة جميع المدنيين المحتجزين والرهائن، بمن فيهم الأطفال.

ج. سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمعالجة معاناة ضحايا النزاع.

18-يجب على أوكرانيا إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن بعد توقيع الاتفاقية.

19-سيكون هذا الاتفاق ملزمًا قانونًا. وسيتولى مجلس السلام، برئاسة الرئيس ترامب، مراقبة تنفيذه وضمانه. وستكون أوكرانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي وروسيا والولايات المتحدة جزءًا من هذه الآلية. وستُفرض عقوبات في حال حدوث أي انتهاكات.

20- بمجرد موافقة جميع الأطراف على هذا الاتفاق، سيدخل وقف إطلاق النار الكامل حيز التنفيذ فورًا.