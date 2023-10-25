إسرائيل تكشف معلومات جديدة بشأن جنسيات 220 رهينة تحتجزهم لدى حماس

وفي التفاصيل، كشفت الحكومة الإسرائيلية عن تحديث للأرقام، وقالت أيضًا إنه تم التأكد من مقتل أو فقد 328 شخصًا من 40 دولة بعد الهجوم المفاجئ، الذي شنه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، حيث بلغ العدد الإجمالي للقتلى نحو 1400 شخص في الهجوم.