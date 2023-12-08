محكمة أمريكية توجّه تهماً بالتهرُّب الضريبي لهانتر نجل الرئيس جو بايدن

وتشكّل المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن؛ التي تبدأ باتهامات من قِبل سياسيين جمهوريين بالتورُّط في ممارسات تجارية فاسدة في الصين وأوكرانيا، عبئاً على مكانة والده السياسية، بينما يسعى لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية عام 2024 في مواجهة محتملة مع ترامب.