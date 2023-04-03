المنطاد الصيني جمع معلومات استخبارية أثناء تحليقه فوق مواقع عسكرية أميركية

وأضافوا أن المعلومات التي جمعها، كانت في أغلبها عبر إشارات إلكترونية يمكن التقاطها من أنظمة أسلحة، أو أنظمة اتصالات من أفراد بقواعد عسكرية، وأنه لم يكن يجمع صوراً مرئية، وفقاً لـ"الشرق".