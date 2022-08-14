هجوم مسلح على حافلة وسط القدس يخلف جرحى.. اثنان منهم في حالة حرجة

أسفر هجوم مسلح استهدف حافلة وسط القدس فجر الأحد عن ثمانية جرحى، بينهم اثنان في حالة خطرة، بحسب الشرطة الإسرائيليّة ومسعفين.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم إبلاغها بإطلاق نار على حافلة قرب قبر داود، وقامت عناصر الشرطة بتطويق المكان واستطاعت توقيف مشتبه به.
في حين أشار مسعفون إلى وجود ثمانية جرحى، اثنان منهم في حال حرجة.
وقال صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية إنه شاهد انتشارًا كثيفًا للشرطة أمام الموقع بالقرب من حائط المبكى في البلدة القديمة في القدس.
من جهتها أفادت منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل "نجمة داود الحمراء"، بأنها تدخلت بعد تلقيها تقارير عن إطلاق نار على حافلة في القدس.
وأضاف اثنان من المسعفين العاملين في المنظمة قائلين: "وصلنا بسرعة إلى عين المكان. في شارع معاليه هشالوم، أوقفنا المارة من أجل إسعاف رجلين يبلغان من العمر نحو 30 عامًا كانا قد أصيبا في الحافلة. لم يفقدا الوعي وكانا يسيران مصابين بجروح في الجزء العلوي من الجسم".
من جهته قال سائق الحافلة دانيال كانييفسكي لمجموعة صغيرة من الصحافيين في الموقع، بينهم مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، "كنت عائدًا من حائط المبكى. كانت الحافلة مليئة بالركاب. توقفت عند موقف الحافلات في (منطقة) قبر داود. في تلك اللحظة، بدأ إطلاق النار".
وأضاف وهو يقف أمام الحافلة التي اخترقها الرصاص "رأيت شخصين في الحافلة ينزفان. كان الجميع مذعورين".