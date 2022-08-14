هجوم مسلح على حافلة وسط القدس يخلف جرحى.. اثنان منهم في حالة حرجة

وأضاف اثنان من المسعفين العاملين في المنظمة قائلين: "وصلنا بسرعة إلى عين المكان. في شارع معاليه هشالوم، أوقفنا المارة من أجل إسعاف رجلين يبلغان من العمر نحو 30 عامًا كانا قد أصيبا في الحافلة. لم يفقدا الوعي وكانا يسيران مصابين بجروح في الجزء العلوي من الجسم".