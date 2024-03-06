وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية العمل المشترك في الدفاع عن قضايا الأمة

ومن ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في كلمته، إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة طيلة الخمسة أشهر خلّف أكثر من 30 ألف شهيد و72 ألف مصاب، وهجر قسري داخل القطاع لمليوني فلسطيني، أي 87 % من مواطني قطاع غزة.