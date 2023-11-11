بينهم أطفال.. حصيلة المعتقلين الفلسطينيين ترتفع إلى 2425 حالة منذ "طوفان الأقصى"

وجاء في بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس حتى فجر اليوم السبت، في الضفة، نحو (25) مواطناً، بينهم أطفال، حيث تركزت عمليات الاعتقال في بلدة إذنا / الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، ورام الله، والقدس، وطولكرم، وبيت لحم"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".