توتُّر وتلاسُن جديد.. "ماكرون": "إسرائيل وُلدت بقرار أممي".. ونتنياهو يرد: "عار عليهم"

وأتى هذا بعدما حث نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على نقل قوات اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان، داعيًا إلى إبعاد قوة الأمم المتحدة عن مواقفها فورًا، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، مشددة على أن أي استهداف لعناصرها يعد جريمة حرب.