المجلس العسكري في النيجر يطرد رئيس بعثة الأمم المتحدة من البلاد

طالب المجلس العسكري في النيجر، اليوم (الأربعاء)، رئيس البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، بحسب ما أوردت مذكرة صادرة من وزارة الخارجية.
وتتهم المذكرة الأمم المتحدة باللجوء إلى "مناورات خبيثة" بتحريض من فرنسا لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي واجتماعات دولية أخرى، وفقاً لـ"رويترز".
وطرد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، في يوليو الماضي، القوات الفرنسية والسفير الفرنسي سيلفان إيتي أيضاً.