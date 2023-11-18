تعجب من عرقلة واشنطن للجهود.. "أبو ردينة": خيار وحيد أمام إسرائيل وأمريكا

وأضاف: نجدّد مطالبتنا للإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتها ووقف عمليات الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ووقف المجازر وجرائم الحرب التي يصرّ الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.