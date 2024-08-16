"هياج ومطاردة وقتل".. كيف أدان العالم "هجوم جيت المروع" ونددت "إسرائيل"؟!

وقال ستيفان سيجورنيه: "إن أي عمل من شأنه أن يزعزع استقرار عملية التفاوض وإبرام اتفاق، ولا سيما بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة ويتم التفاوض عليه حاليا من قبل وسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين أمر غير مقبول، وهو غير مقبول خصوصاً في هذه الفترة التي نعيشها".