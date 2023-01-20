تغريم دونالد ترامب وهيئة دفاعه نحو مليون دولار لرفعهم دعوى كاذبة

حكم قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة بتغريم الرئيس السابق دونالد ترامب وهيئة دفاعه بنحو مليون دولار؛ وذلك لرفعهم دعوى كاذبة.
وقال القاضي جون ميدل بروكس: إن توقيع عقوبة كان أمرًا لازمًا؛ لأن الرئيس السابق كانت لديه عادة إساءة استخدام المحاكم لخدمة أجندته السياسية.
وأضاف القاضي أن "ترامب" كان قد دبّر عملية إساءة استغلال استراتيجية للنظام القضائي.
وحكم القاضي اليوم الخميس على "ترامب" ومحاميه بدفع أكثر من 937 ألف دولار، وذلك عقوبة على مقاضاة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، بشأن مزاعم تتعلق بتزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016.