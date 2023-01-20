تغريم دونالد ترامب وهيئة دفاعه نحو مليون دولار لرفعهم دعوى كاذبة

وحكم القاضي اليوم الخميس على "ترامب" ومحاميه بدفع أكثر من 937 ألف دولار، وذلك عقوبة على مقاضاة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، بشأن مزاعم تتعلق بتزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016.