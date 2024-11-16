"وزير الدفاع والنائب العام".. "فضائح" تعصف بإدارة "ترامب" قبل الموافقة عليها

ولا يقتصر الجدل على "هيغسيث" فحسب، بل يمتدُّ أيضًا إلى "مات غايتز" عضو الكونجرس الجمهوري من فلوريدا، والذي تمّ ترشيحه لمنصب النائب العام؛ فقد واجه "غايتز" تحقيقًا من وزارة العدل بشأن مزاعم الاتجار بالجنس، بما في ذلك ادّعاءات بممارسة الجنس مع قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا. وقد أثار هذا الأمر ضجة كبيرة؛ حيث يطالب أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين بالاطلاع على تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب حول سلوك "غايتز".