وكالتان أمميتان تعربان عن قلقهما من نطاق الهجوم الإسرائيلي على جنين

أعربت وكالتان للإغاثة تابعتان للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقهما من نطاق الهجوم العسكري الإسرائيلي الجاري في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث قُتل عشرة فلسطينيين.