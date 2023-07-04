وكالتان أمميتان تعربان عن قلقهما من نطاق الهجوم الإسرائيلي على جنين

أعربت وكالتان للإغاثة تابعتان للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقهما من نطاق الهجوم العسكري الإسرائيلي الجاري في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث قُتل عشرة فلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إفادة صحافية: "نشعر بالقلق من حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين بالضفة الغربية المحتلة والضربات الجوية لمخيم للاجئين مكتظ بالسكان"، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضحت أن من بين الضحايا 3 أطفال.
من جهته، بيّن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن فرقاً طبية مُنعت من دخول المخيم لعلاج الجرحى.
وأضاف أن المستجيبين الأوائل منعوا من دخول مخيم جنين للاجئين، بما في ذلك الوصول إلى الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة.