"أردوغان" يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة

وتابع من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته: "إن نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا. وقلنا سابقًا إننا سنفوز فوزًا لن يخسر فيه أحد؛ لذا فإن الفائز الوحيد اليوم هو تركيا".