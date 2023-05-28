"أردوغان" يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد فوزه بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة أمام منافسه كمال كيليجدار أوغلو.
وقال أردوغان الذي فاز بولاية ثالثة في كلمة أمام حشد من أنصاره في إسطنبول: "لقد فزت في جولة الإعادة بدعم وإرادة شعبنا، وأشكره على التصويت في هذه العملية الانتخابية التي جرت بشكل سليم وهادئ"، وفقًا لـ"الأناضول".
وأضاف: "إن الشعب التركي منحني تفويضًا رئاسيًّا جديدًا لخمس سنوات مقبلة".
وتابع من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته: "إن نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا. وقلنا سابقًا إننا سنفوز فوزًا لن يخسر فيه أحد؛ لذا فإن الفائز الوحيد اليوم هو تركيا".