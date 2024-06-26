روسيان يُنفِّذان مقلبًا في وزير خارجية بريطانيا ويبحثان معه ملف أوكرانيا

وأجرى المكالمة مُنفِّذا مقالب، يستخدمان الاسمين المستعارين فوفان وليسكيس، واستمرت على ما يبدو نحو 15 دقيقة، وظهر فيها كاميرون في مكان مفتوح وهو يتحدث في هاتفه، ويرتدي ملابس غير رسمية، وفقَا لـ"العربية نت".