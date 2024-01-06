بعد تحذيرات الأمم المتحدة بأن غزة باتت غيرَ صالحة للسكن.. ما هي تطورات الموقف في القطاع؟

وقال "غريفيث" في بيان: "بعد ثلاثة أشهر على هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، الفظيعة، باتت غزة مكانًا للموت واليأس"، و"يواجه "سكانها" تهديدات يومية على مرأى من العالم".