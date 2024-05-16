"غوتيريش": ما من وسيلة لإنهاء مسلسل العنف والاضطرابات سوى الحلّ القائم على وجود دولتين

وتابع: "ما من وسيلة دائمة لإنهاء مسلسل العنف والاضطرابات سوى الحل القائم على وجود دولتين: إسرائيل، وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين، ويجب الحفاظ على الطابع الديموغرافي والتاريخي للقدس، ويجب الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدّسة، تماشيًا مع الدور الخاص للأردن".