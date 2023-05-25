العالم
روسيا تعلن اعتراض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق
أشارت إلى منعهما من انتهاك أجوائها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الخميس)، أن طائرات مقاتلة تابعة لقواتها الجوية من طراز "سوخوي 27" و"سوخوي 35"، اعترضت قاذفتين أمريكيتين؛ لمنعهما من انتهاك الأجواء الروسية فوق بحر البلطيق، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.
وذكرت الوزارة أن "الرادارات رصدت فوق بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من الحدود، وأن مقاتلتين تابعتين للمنطقة الغربية اعترضتا القاذفتين الأمريكيتين، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أنه "بعد إبعاد الطائرات العسكرية الأجنبية عن الحدود الروسية، عادت المقاتلات الروسية إلى قواعدها الجوية".