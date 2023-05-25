روسيا تعلن اعتراض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الخميس)، أن طائرات مقاتلة تابعة لقواتها الجوية من طراز "سوخوي 27" و"سوخوي 35"، اعترضت قاذفتين أمريكيتين؛ لمنعهما من انتهاك الأجواء الروسية فوق بحر البلطيق، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.