62,064 شهيدًا و156,573 مصابًا حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 62,064 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما بلغ عدد المصابين 156,573 حتى الآن.
وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالت تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض بسبب القصف المتواصل، الأمر الذي يرجّح ارتفاع الحصيلة خلال الساعات المقبلة، وفق وكالة "وفا".
وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استقبلت مستشفيات القطاع 60 شهيدًا، بينهم اثنان جرى انتشال جثمانيهما من تحت الركام، إضافة إلى 343 مصابًا. ومنذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار/ مارس الماضي، بلغ عدد الشهداء 10,518 والمصابين 44,532.
كما أوضحت المصادر أن حصيلة شهداء المساعدات الإنسانية ارتفعت إلى 1,996، بعد وصول 31 شهيدًا جديدًا أمس، فيما بلغ إجمالي الإصابات المرتبطة بهذه الجرائم 14,898.
وسجلت مستشفيات غزة أيضًا ثلاث حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الكلي إلى 266 حالة، بينهم 112 طفلًا، في مشهد يعكس تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.