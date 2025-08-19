62,064 شهيدًا و156,573 مصابًا حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 62,064 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما بلغ عدد المصابين 156,573 حتى الآن.