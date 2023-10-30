تضرر مستشفى القدس في غزة بعد قصف إسرائيلي

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات إسرائيلية منزلاً في منطقة الزوايدة، ما أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، ما أدّى إلى مقتل امرأة وجميع أبنائها.