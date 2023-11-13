قصة "الكذبة البيضاء" في غزة: منَّت نفسها بوداع فلذة كبدها.. وهكذا اضطروا للكذب عليها

قصَّت فتاة فلسطينية قصة مؤثرة عن استشهاد شقيقتها في قطاع غزة بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وعدم عثور أسرتها على جثمانها، وكيف حاولوا التخفيف عن والدتهما التي فُجعت بفقدان نجلتها، وكانت تُمنِّي النفس بوداعها قبل دفنها؛ ما اضطرهم إلى الكذب عليها ليهدأ بالها، وتكف عن البكاء واللوعة، ولاسيما أن جثمانها لم يعثروا عليه أبدًا.