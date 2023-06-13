60 يوماً على الحرب.. هدوء نسبي بالسودان وجهود الوساطة مستمرة

ومنذ بدء النزاع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف النار، سرعان ما كان يتم خرقها.