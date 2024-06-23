تضرر سفينة تجارية جراء مهاجمة "مُسيّرة" لها قبالة ساحل اليمن
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الأحد) تلقيها بلاغًا بتعرض سفينة تجارية لأضرار نتيجة هجوم طائرة مُسيرة على بعد 65 ميلاً بحرياً غربي الحديدة باليمن.
وبيّنت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن السلطات تحقق في الحادثة، ونصحت السفن في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب، وفقًا لـ"رويترز".
من جهته، أوضح قبطان السفينة للهيئة، أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأن السفينة تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية.
وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية سفنًا في البحر الأحمر تقول إن شركات إسرائيلية تملكها أو تشغّلها أو تنقل بضائع من "إسرائيل" أو إليها، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين؛ بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.