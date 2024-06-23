تضرر سفينة تجارية جراء مهاجمة "مُسيّرة" لها قبالة ساحل اليمن

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية سفنًا في البحر الأحمر تقول إن شركات إسرائيلية تملكها أو تشغّلها أو تنقل بضائع من "إسرائيل" أو إليها، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.