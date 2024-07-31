"وجه صارم ومعتدل".. من هو إسماعيل هنية قائد "حماس" الذي اغتيل في إيران؟

ونفى "هنية" المزاعم الإسرائيلية أن أبنائه كانوا مقاتلين في الحركة، وقال: "إن مصالح الشعب الفلسطيني تُقدّم على كل شيء آخر"، عندما سُئل عما إذا كانت وفاتهم ستؤثر على محادثات الهدنة، قال: "كل شعبنا وجميع عائلات سكان غزة دفعوا ثمنًا باهظًا بدماء أبنائهم، وأنا واحد منهم"، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 60 من أفراد عائلته قُتِلُوا في الحرب.