"العواقب وخيمة".. باكستان تندد بالقصف الإيراني وتستدعي سفيرها من طهران

ورأت أن "الأكثر إثارةً للقلق، هو أن هذا العمل غير القانوني قد حدث على الرغم من وجود عدة قنوات اتصال بين باكستان وإيران، وقد تم بالفعل تقديم احتجاج باكستان القوي إلى المسؤول الكبير المعني في وزارة الخارجية الإيرانية في طهران".