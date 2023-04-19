الزعيم الكوري الشمالي يأمر بإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري للبلاد، بعد انتهاء بنائه مؤخرًا، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم (الأربعاء).
وذكرت الوكالة أن "كيم" طلب خلال زيارة لوكالة الفضاء الكورية الشمالية إطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري لكوريا الشمالية، اكتمل بناؤه في أبريل الجاري، في الموعد المحدد لعملية الإطلاق، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي الذي تفقّد مع ابنته "الإدارة الوطنية للتطوير الجوي والفضائي"، دعا إلى نشر عدد من أقمار الاستطلاع في مدارات مختلفة لمواجهة "تهديدات وعدوان سيئول وواشنطن".