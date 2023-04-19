الزعيم الكوري الشمالي يأمر بإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري

وذكرت الوكالة أن "كيم" طلب خلال زيارة لوكالة الفضاء الكورية الشمالية إطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري لكوريا الشمالية، اكتمل بناؤه في أبريل الجاري، في الموعد المحدد لعملية الإطلاق، وفقًا لـ"فرانس برس".