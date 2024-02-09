فلسطين تدعو لتدخُّل دولي عاجل لمنع امتداد رقعة العدوان وجرائم الإبادة إلى رفح

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وجميع دول العالم، إلى التدخل العاجل لمنع توسُّع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية إلى رفح، التي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح في مساحة تبلغ 63 كيلومترًا مربعًا، لجؤوا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير وتهجير وتجويع ممنهج منذ خمسة أشهر.