"إسرائيل" تقتل 5 فلسطينيين في مستودع "للأونروا" مخصص لتوزيع الدقيق برفح

وقالت جولييت توما: "يمكننا أن نؤكد أن مستودع توزيع تابعًا للوكالة تعرض للقصف. وليس لدينا حتى الآن مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط"، قبل أن تضيف: "هناك عدد من الجرحى".