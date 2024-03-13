"إسرائيل" تقتل 5 فلسطينيين في مستودع "للأونروا" مخصص لتوزيع الدقيق برفح

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن خمسة فلسطينيين قتلوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مستودع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المعروف باسم "ويرهاوس" في حي الجنينة وسط مدينة رفح.
من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم "الأونروا" جولييت توما، أن مستودعًا لتوزيع الدقيق تابعًا للوكالة تعرض للقصف في رفح جنوب قطاع غزة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقالت جولييت توما: "يمكننا أن نؤكد أن مستودع توزيع تابعًا للوكالة تعرض للقصف. وليس لدينا حتى الآن مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط"، قبل أن تضيف: "هناك عدد من الجرحى".