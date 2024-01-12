"كارثة جيل" تمتد لمن لم يولد.. "اليونيسيف": عواقب وخيمة على المنطقة من نزاع السودان

وتوضح أوبريان أنه مع التدمير شبه الكامل للبنية الأساسية في السودان، والهجمات على المنظمات الإنسانية، ونهب مستودعاتها، حُرم "7.4 مليون طفل من الحصول على مياه الشرب النظيفة، كما أن أكثر من 3.5 مليون طفل معرضون للإصابة بأمراض مرتبطة بظروف النظافة الصحية، مثل الكوليرا" التي أدت بالفعل إلى وفاة العشرات في السودان خلال الشهور الأخيرة.