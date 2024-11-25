تجاه زيارة محتملة.. بريطانيا تؤكد التزامها بالإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي

يذكر أن إيطاليا تستضيف قمة مجموعة السبع على مدار يومين، حيث يناقش وزراء الخارجية والاقتصاد من الدول الأعضاء القضايا الرئيسية التي تشغل الساحة الدولية، في مقدمتها الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، وآفاق الحلول للصراعات الجارية، فضلاً عن التحديات الأمنية والجيوسياسية.