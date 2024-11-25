تجاه زيارة محتملة.. بريطانيا تؤكد التزامها بالإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن المملكة المتحدة ستلتزم بالإجراءات القانونية الواجبة في حال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبريطانيا، مشيراً إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة فيوجي الإيطالية، ونشرتها صحيفة "لا سيتشيليا" الإيطالية اليوم الاثنين، قال لامي: "لقد وقعنا على نظام روما الأساسي وكنا ملتزمين دائماً بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه قضايا الصراع في الشرق الأوسط وحرب غزة جدول أعمال القمة، إلى جانب دعم أوكرانيا وتعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بحسب ما أوردته سكاي نيوز عربية.
يذكر أن إيطاليا تستضيف قمة مجموعة السبع على مدار يومين، حيث يناقش وزراء الخارجية والاقتصاد من الدول الأعضاء القضايا الرئيسية التي تشغل الساحة الدولية، في مقدمتها الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، وآفاق الحلول للصراعات الجارية، فضلاً عن التحديات الأمنية والجيوسياسية.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات القانون الدولي والإنساني، ما يزيد من حساسية أي زيارات دولية يقوم بها المسؤولون المعنيون.