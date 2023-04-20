تونس.. قاضٍ يسجن "الغنوشي" بتهمة التآمر على أمن الدولة

أفادت منية بوعلي محامية راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض في تونس، أن قاضي تحقيق أمر بسجن "الغنوشي" اليوم (الخميس)، وهو أحدث سياسي معارض يُسجن في البلاد.
وبينت منية بوعلي أن "الغنوشي"، الذي ألقي القبض عليه يوم الاثنين، متهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي: وأن قرار سجنه صدر بعد التحقيق معه لثماني ساعات على الأقل، وفقاً لـ"رويترز".
وقالت المحامية: "كان قرارًا سياسيًا وجائرًا، لقد كان قرارًا جاهزًا... سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".
في السياق نفسه، نشرت الصفحة الرسمية "للغنوشي" على "فيسبوك" تعليقاً له بعد قرار حبسه حيث قال: "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل.. تونس حرة".