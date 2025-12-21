تعاون بحري دولي يصادر 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم أن بلاده نفذت عملية بحرية ضخمة بالتعاون مع عدة دول، أسفرت عن مصادرة 27 طنًا من الكوكايين من عدد من السفن في المحيطين الهادئ والأطلسي، وُصفت بأنها من أضخم عمليات الضبط في تاريخ مكافحة المخدرات.
وأوضح بيترو أن القوات البحرية الكولومبية، وبدعم من قوات من أستراليا وبنما وكوستاريكا والسلفادور، تمكنت من مصادرة تسعة أطنان من الكوكايين في العملية الأولى، التي استهدفت سفنًا في المياه الدولية للمحيطين.
وأضاف أن العملية الثانية، نُفذت قرب جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، وشاركت فيها قوات الشرطة الأوروبية، وأسفرت عن ضبط 18 طنًا من الكوكايين، بالإضافة إلى اعتقال نحو 20 مشتبهًا به.
ووصف الرئيس الكولومبي العملية، التي استغرقت يومين، بأنها واحدة من أكبر عمليات المصادرة في التاريخ، مؤكدًا أنها تمت دون سقوط أي قتلى.
وتُعد كولومبيا، بحسب تقارير الأمم المتحدة، أكبر منتج للكوكايين في العالم، حيث تضم أكثر من 250 ألف هكتار مخصص لزراعة نبات الكوكا، المصدر الأساسي لهذه المادة المحظورة.