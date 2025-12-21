تعاون بحري دولي يصادر 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم أن بلاده نفذت عملية بحرية ضخمة بالتعاون مع عدة دول، أسفرت عن مصادرة 27 طنًا من الكوكايين من عدد من السفن في المحيطين الهادئ والأطلسي، وُصفت بأنها من أضخم عمليات الضبط في تاريخ مكافحة المخدرات.