تحت وطأة المظاهرات.. إيران تضطر إلى مراجعة قانون ارتداء النساء لغطاء الرأس

يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون، الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، اليوم (السبت) عن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري.