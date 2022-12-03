تحت وطأة المظاهرات.. إيران تضطر إلى مراجعة قانون ارتداء النساء لغطاء الرأس

يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون، الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، اليوم (السبت) عن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري.
وأفاد "منتظري" أن البرلمان والسلطة القضائية يعملان على تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.
ولم يفصح "منتظري" عن ما الذي يمكن تعديله في القانون.
وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عامًا بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر (أيلول) لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن، كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة، ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصاً في شمال إيران.