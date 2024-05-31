تطال وزير الدفاع الإيراني.. عقوبات أمريكية-أوروبية ضد طهران تستهدف أشخاصاً وكيانات

وخلال العامين الماضيين، نفت طهران بيع أي أسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، وبالمقابل، نشرت أوكرانيا بشكل متكرر ما اعتبرتها "وثائق وأدلة" على استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية من طراز "شاهد" ضد قواتها.