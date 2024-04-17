المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن للموافقة على نيل فلسطين العضوية الكاملة

دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على مشروع قرار قدمته فلسطين بتأييد نيلها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وناشدت المجموعة الدول الأعضاء في بيان ألا تعرقل مساعي حصول فلسطين على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية، وأن يلبي المجلس نداء المجتمع الدولي، ويوافق على منحها لها دون تأخير.
ولفتت المجموعة إلى أن مجلس الأمن إذا لم يمنح فلسطين العضوية، فسيكون بذلك قد تخلى عن مسؤوليته في تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكدت أنها مستمرة في العمل مع مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني.
ويصوت مجلس الأمن الدولي، غداً (الخميس) على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.