المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن للموافقة على نيل فلسطين العضوية الكاملة

وناشدت المجموعة الدول الأعضاء في بيان ألا تعرقل مساعي حصول فلسطين على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية، وأن يلبي المجلس نداء المجتمع الدولي، ويوافق على منحها لها دون تأخير.