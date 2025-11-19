فلسطين تُبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

وأشار منصور أيضًا إلى ازدياد أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال الشهر الماضي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما إرهاب المستعمرين، والذين يستمدون جرأتهم من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية الذين يواصلون تقديم الدعم والمساندة ويعززون الأنشطة الاستعمارية، إضافة إلى تنفيذهم هجمات الحرق العمد للمنازل والممتلكات، بما في ذلك الحرق المتعمد لمسجد قرب دير إستيا، واعتداءاتهم اليومية العنيفة على الفلسطينيين الذين يحاولون جني الزيتون وعلى الرعاة ومواشيهم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي وخرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، قرار مجلس الأمن (2334)، وقرار الجمعية العامة (ES-10/24)، مشددًا على ضرورة وقف هؤلاء المتطرفين ومحاسبتهم.