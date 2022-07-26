"المنظري": التغطية بلقاحات كورونا بإقليم المتوسط متأخرة عن تحقيق المستهدف العالمي

وقال: حتى 25 يوليو 2022، أُبلِغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة في 5 بلدان في الإقليم، فقبل بضعة أيام، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة في عدة بلدان بوصفه طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًّا، وفي إقليمنا سوف يساعدنا هذا الإعلان على تعزيز الوعي بالمرض، وحشد المزيد من الاستجابة الجماعية في التوقيت المناسب، ونحن نأخذ هذه الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقًا دوليًّا على محمل الجد، ونتعلم من الدروس المستفادة من استجابتنا لمرض كوفيد-19، وعلى الرغم من الإبلاغ عن عدد قليل من حالات الإصابة بجدري القردة في إقليمنا؛ فإننا لا نزال عرضة للخطر، ونعمل مع البلدان والشركاء على زيادة مستويات التأهب، وفي الوقت نفسه دعم الاستجابة في البلدان التي لديها حالات إصابة مؤكدة.