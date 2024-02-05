"العفو الدولية": إسرائيل تتخذ حرب غزة غطاءً لتنفيذ عمليات قتل غير مشروع في الضفة

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم (الاثنين)، أنه مع تركيز أنظار العالم على حرب غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية على مدى الأشهر الأربعة الماضية موجة عاتية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك من خلال استخدام القوة المميتة دون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات والمداهمات والاعتقالات، وحرمت الجرحى من الإسعاف الطبي.