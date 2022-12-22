أمام استمرار ارتفاع التضخم.. "أردوغان" يرفع الحدّ الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال عام

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم "الخميس"، رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا، التي تواجه تضخمًا زاد على 84 في المئة على مدى سنة، للمرة الثالثة هذا العام، ليصل إلى 8500 ليرة تركية "حوالى 455 دولارًا" اعتبارًا من الأول من يناير "كانون الثاني" المقبل.