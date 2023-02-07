اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد

من جانبه، عبّر "باتيلي"في كلمته خلال الاجتماع الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة على مدى يومين، عن شكره للحكومة المصرية لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ودعمها المستمر وجهودها الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.