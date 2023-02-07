اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد

انطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم (الثلاثاء)، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، وممثلين عن السودان وتشاد والنيجر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، بحثت خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
من جانبه، عبّر "باتيلي"في كلمته خلال الاجتماع الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة على مدى يومين، عن شكره للحكومة المصرية لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ودعمها المستمر وجهودها الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.