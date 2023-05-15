يملك 5 % من الأصوات.. رجل "ذو حقيبة مكتظة" يحدّد هوية "رئيس تركيا المنتظر"!

وحقيبة الدكتور Sinan Oğan العلمية والثقافية، مكتظة بكثير من الإنجازات، فله 3 كتب منشورة، وأكثر من 500 مقالة ودراسة وتحليل، وتخرج في جامعة مرمرة، قسم إدارة الأعمال، ثم أكمل فيها حتى الماجستير بقسم البنوك، تلاها بدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة موسكو للعلاقات الدولية، ثم عمل كمساعد باحث في معهد الدراسات التركية بجامعة مرمرة، ومحاضر ونائب عميد في جامعة أذربيجان الحكومية للاقتصاد، وكان رئيساً لمكتب الدراسات الأوكرانية الروسي، التابع لمركز ASAM الأوراسي للدراسات الإستراتيجية.