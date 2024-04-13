مجموعة الـ7 تُنشئ طاولة مستديرة دائمة لهجمات الحوثيين على السفن

أعلن وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم السبت أن دول مجموعة السبع، التي تتولى بلاده رئاستها خلال عام 2024، أنشأت طاولة مستديرة دائمة بشأن هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر.
وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء نقل دول مجموعة السبع، الذي بدأ الخميس، واختُتم اليوم في ميلانو شمال إيطاليا، قال "سالفيني": "أعطينا الضوء الأخضر لإنشاء طاولة مستديرة دائمة. وبهذه الطريقة لا نحتاج إلى اجتماعات رسمية أخرى لمجموعة السبع، ويمكننا أيضًا التحدث عبر الهاتف في حالات الطوارئ"، وفقًا لـ"فرانس برس".
ولفت إلى خطورة المشكلة الاقتصادية الناجمة عن هجمات الحوثيين.