مجموعة الـ7 تُنشئ طاولة مستديرة دائمة لهجمات الحوثيين على السفن

وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء نقل دول مجموعة السبع، الذي بدأ الخميس، واختُتم اليوم في ميلانو شمال إيطاليا، قال "سالفيني": "أعطينا الضوء الأخضر لإنشاء طاولة مستديرة دائمة. وبهذه الطريقة لا نحتاج إلى اجتماعات رسمية أخرى لمجموعة السبع، ويمكننا أيضًا التحدث عبر الهاتف في حالات الطوارئ"، وفقًا لـ"فرانس برس".