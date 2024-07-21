بنجلاديش.. المحكمة العليا تلغي معظم حصص الوظائف الحكومية التي فجرت الاحتجاجات الدامية

وعُلقت خدمات الإنترنت والرسائل النصية في بنجلاديش منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى عزل البلاد، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 170 مليون نسمة مع قيام قوات الأمن بحملة على المتظاهرين، الذين تحدوا حظر التجمعات العامة.