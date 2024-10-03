"الحوثي" يعلن استهداف ناقلة نفط بريطانية بزورق مسير في البحر الأحمر

أعلنت جماعة "الحوثي"، مساء يوم الخميس، استهداف ناقلة نفط بريطانية بزورقٍ مسير في البحر الأحمر.
وفي التفاصيل، قالت الجماعة في بيان إنها استهدفت ناقلة النفط "CORDELIA MOON"، حيث نشرت الجماعة صوراً ومشاهد وثقت الضربة المباشرة التي استهدفت الناقلة.
وقال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي يوم الخميس إنهم استهدفوا منذ نوفمبر الماضي 188 سفينة إسناداً لغزة في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وفقاً لروسيا اليوم.
وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لتصعيد العدوان ضد الشعب اليمني إذ بلغت الغارات الإسرائيلية والأمريكية على اليمن هذا الأسبوع 39 غارة.
وشدد "الحوثي" على أن "استهداف الحديدة من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي لن يوقف عملياتهم وجهادهم مستمر".
وأعلنت جماعة الحوثي، الأحد الماضي، أن إسرائيل استهدفت بعدة غارات ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب، كما استهدفوا تل أبيب وعدداً من المناطق الإسرائيلية.