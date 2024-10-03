"الحوثي" يعلن استهداف ناقلة نفط بريطانية بزورق مسير في البحر الأحمر

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب، كما استهدفوا تل أبيب وعدداً من المناطق الإسرائيلية.