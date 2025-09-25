"ما يحدث للفلسطينيين يُحطم قلبي".. "هاريس": إعطاء "ترامب" لـ"نتنياهو" شيكًا على بياض يُصعِّد حرب غزة

وخلال حدث في مركز عروض تايمز سكوير، الذي يتسع لـ1500 شخص، قاطع أربعة ناشطين هاريس، منددين بالحرب في غزة، وصرخ أحدهم: "إرثك هو الإبادة الجماعية"، بينما اتهمت أخرى هاريس بالمسؤولية عن الدمار، وهدأت هاريس الجمهور، داعية إلى "فض حدة التوتر، ومؤكدة فهمها لمشاعر المتظاهرين، وقالت للجمهور المكتظ في المركز: "ما يحدث للشعب الفلسطيني شائن ويحطم قلبي"، وأشارت إلى تصريحاتها السابقة قبل عام ونصف حول الجوع في غزة، والتي أثارت انتقادات داخل إدارة الرئيس جو بايدن، لكنها جددت التزامها بالدفاع عن قضايا إنسانية، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".